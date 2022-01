Exposition de peintures Emotions de Claudia Fischer La Ciotat, 5 février 2022, La Ciotat.

Exposition de peintures Emotions de Claudia Fischer La Ciotat

2022-02-05 – 2022-02-23

La Ciotat Bouches-du-Rhône

Nées d’émotions profondes, d’observations multiples, de réflexions philosophiques et oniriques, les peintures de l’artiste Claudia Fischer se veulent douces, mystérieuses et rêveuses. Leur but est d’apporter lumière et réflexion sur l’homme, la nature, la vie et une beauté souvent invisible au premier regard.



Le vernissage de l’exposition aura lieu le 4 février à 17h.

La Galerie Barissardo vous invite à admirer cette nouvelle exposition qui réunira de nombreuses oeuvres réalisées par l’artiste-peintre Claudia Fischer et qui séduira tous les amateurs de peintures.

galeriebarissardo@outlook.fr +33 6 51 36 58 94

