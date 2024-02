Exposition de peintures Emeline Lacombre café associatif la forge La Tagnière, vendredi 15 mars 2024.

Exposition peintures de Emeline Lacombre.

Autodidacte, Eclectique, Sans formatage, Ni conditionnement pictural,

Son travail est avant tout, à chaque fois, l’expression d’émotions…C’est l’instinct qui préside plus que l’académisme et la règle…

Sa peinture suit le fil des « saisons de la Vie ». L’unicité et la liberté de faire sont les maîtres mots de son travail :

« Je ne sais jamais où je vais mais je fais toujours confiance à ma main qui suivra la raison du feeling…

Ce qui m’anime, c’est de sentir que j’ atteins un voyage intérieur sans en définir tous les contours. J’en connais la destination quand je mets un point final à la toile. » EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 11:00:00

fin : 2024-04-14 13:00:00

café associatif la forge D224

La Tagnière 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

