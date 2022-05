Exposition de peintures Éguzon-Chantôme Éguzon-Chantôme Catégories d’évènement: 36270

Éguzon-Chantôme

Exposition de peintures Éguzon-Chantôme, 14 juin 2022, Éguzon-Chantôme. Exposition de peintures Éguzon-Chantôme

2022-06-14 – 2022-07-09

Éguzon-Chantôme 36270 Marie Véronique GELINET présente : “Toiles de campagne”, exposition de dessins et pastel à l’Office de Tourisme de la Vallée de la Creuse dans les bureaux d’Eguzon et de Saint-Gaultier. Exposition de Marie-Dominique GELINET. tourisme@cc-valleedelacreuse.fr +33 2 54 47 43 69 https://www.lavalleedelacreuse.fr/ Marie Véronique GELINET présente : “Toiles de campagne”, exposition de dessins et pastel à l’Office de Tourisme de la Vallée de la Creuse dans les bureaux d’Eguzon et de Saint-Gaultier. ©bureaudetourismeeguzon

Éguzon-Chantôme

dernière mise à jour : 2022-05-24 par

Détails Catégories d’évènement: 36270, Éguzon-Chantôme Autres Lieu Éguzon-Chantôme Adresse Ville Éguzon-Chantôme lieuville Éguzon-Chantôme Departement 36270

Éguzon-Chantôme Éguzon-Chantôme 36270 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/eguzon-chantome/

Exposition de peintures Éguzon-Chantôme 2022-06-14 was last modified: by Exposition de peintures Éguzon-Chantôme Éguzon-Chantôme 14 juin 2022 36270 Éguzon-Chantôme

Éguzon-Chantôme 36270