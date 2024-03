Exposition de peintures E. Fabre Derullière » Escales » Cloître des Carmes à Jonzac Jonzac, lundi 8 juillet 2024.

Elisabeth Fabre Derullière est une artiste éclectique et insatiable qui veut toucher à tout et surtout ne pas se laisser enfermer dans un style. Seul fil rouge son goût héréditaire pour tous les bleus, la fluidité et la transparence.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-08 14:30:00

fin : 2024-07-21 18:30:00

Cloître des Carmes à Jonzac 35 rue des Carmes

Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine tourisme@villedejonzac.fr

