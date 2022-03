Exposition de peintures d’Emmanuel Di Ceglie Granville, 9 mars 2022, Granville.

Exposition de peintures d’Emmanuel Di Ceglie Bar La Rafale 6 place Cambernon Granville

2022-03-09 10:00:00 – 2022-04-24 01:00:00 Bar La Rafale 6 place Cambernon

Granville Manche Granville

Le Petit monde coloré d’Emmanuel Di Ceglie investit les murs du Bar La Rafale 6 place Cambernon à Granville pour une exposition de peinture tout en couleurs. A voir les mercredi, jeudi et dimanche de 10h à 1h et les vendredi et samedi de 10h à 2h.

emmanueldiceglie@orange.fr +33 6 41 78 67 30 http://www.emmanueldiceglie.com/

Bar La Rafale 6 place Cambernon Granville

