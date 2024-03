Exposition de peintures d’Elsa Office de Tourisme du Grand Pithiverais – Bureau de Pithiviers Pithiviers, mercredi 3 juillet 2024.

Exposition de peintures d'Elsa Ce mois-ci nous proposons une exposition sur le thème du sport à l'Office de Tourisme. 3 juillet – 1 août Office de Tourisme du Grand Pithiverais – Bureau de Pithiviers

Début : 2024-07-03T09:30:00+02:00 – 2024-07-03T12:30:00+02:00

Fin : 2024-08-01T13:30:00+02:00 – 2024-08-01T17:30:00+02:00

Une exposition de peintures sur le thème des sports pour les JO.

« Au fil des années et de mes différentes expériences, je me suis attachée à garder un style qui m’est propre. Je me découvre, m’écoute, découvre l’autre, j’apprends à observer le mouvement, la simplicité, la beauté de la vie et à mettre en lumière ces instants de vie, d’émotions, de liberté à travers mes œuvres.

Occasionnellement, j’accompagne des personnes (enfants ou adultes) désirant découvrir cet art.

J’aspire aujourd’hui à développer mes connaissances artistiques, à transmettre mes émotions à travers cette passion et à la partager en participant à des Salons d’Arts.

Mes œuvres sont signées « Elisabeth NICOLAS » puis « ELSA » mon nom d’artiste depuis 2016.

Office de Tourisme du Grand Pithiverais – Bureau de Pithiviers 1 Mail Ouest, Pithiviers Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire

