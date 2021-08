Exposition de peintures d’Elisa Perrigueur Douarnenez, 21 août 2021, Douarnenez.

Exposition de peintures d’Elisa Perrigueur 2021-08-21 11:00:00 – 2021-08-28 19:00:00 Galerie Miettes de Baleine 3 rue du Centre

Douarnenez Finistère

Elisa Perrigueur est journaliste indépendante et illustratrice basée à Athènes. Elle concentre son travail sur les questions migratoires en Europe, les frontières et les mouvements sociaux. Depuis 2015 et un déplacement à Lesbos, marquée par les scènes vues lors de ses reportages elle commence à illustrer ses écrits afin d’apporter un autre regard, d’autres détails aux parcours des migrants.

https://fr-fr.facebook.com/miettesdebaleine/

Elisa Perrigueur est journaliste indépendante et illustratrice basée à Athènes. Elle concentre son travail sur les questions migratoires en Europe, les frontières et les mouvements sociaux. Depuis 2015 et un déplacement à Lesbos, marquée par les scènes vues lors de ses reportages elle commence à illustrer ses écrits afin d’apporter un autre regard, d’autres détails aux parcours des migrants.

dernière mise à jour : 2021-08-17 par