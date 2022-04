Exposition de peintures de Yannick OLLITRAULT Port-Bail-sur-Mer, 6 juin 2022, Port-Bail-sur-Mer.

Port-Bail-sur-Mer Manche

Déstructurer le réel, c’est offrir la possibilité de faire venir un essentiel caché. Cela me semble être une évidence et c’est affirmer l’existence d’un tout vibratoire qui nous lie. Aussi, je fragmente la réalité et lui donne d’inédites suggestions. Ce procédé est un savant équilibre d’aller-retour entre le tangible et sa transformation imaginaire, entre l’indispensable aléatoire et la maîtrise technique de la peinture.

cac.portbail1@orange.fr +33 7 81 60 65 30 https://cac-portbail.fr/

