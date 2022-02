Exposition de peintures de Véronique Ascione : « Cent détours » Villers-sur-Mer, 26 février 2022, Villers-sur-Mer.

Exposition de peintures de Véronique Ascione : « Cent détours » Villa d’Eaux 12 rue Michel d’Ornano Villers-sur-Mer

2022-02-26 – 2022-05-01 Villa d’Eaux 12 rue Michel d’Ornano

Villers-sur-Mer Calvados

Véronique Ascione, artiste peintre, vit et travaille en Normandie. Dans cette nouvelle série, « Cent détours », elle investit La Villa d’Eaux, les anciens Bains-Douches de Villers-sur-Mer. Elle y présente ses peintures autour de l’arbre, feuillages naissants du printemps, volubiles l’été, rêveurs à l’automne et silencieux l’hiver. « Ces saisons traversées nous renvoient une part de nous-mêmes, de floraisons miraculeuses en contretemps de l’ombre. Il était un bois et c’est tout son art qui nous enlace ».

Véronique Ascione, artiste peintre, vit et travaille en Normandie. Dans cette nouvelle série, « Cent détours », elle investit La Villa d’Eaux, les anciens Bains-Douches de Villers-sur-Mer. Elle y présente ses peintures autour de l’arbre, feuillages…

+33 2 31 88 19 18

Véronique Ascione, artiste peintre, vit et travaille en Normandie. Dans cette nouvelle série, « Cent détours », elle investit La Villa d’Eaux, les anciens Bains-Douches de Villers-sur-Mer. Elle y présente ses peintures autour de l’arbre, feuillages naissants du printemps, volubiles l’été, rêveurs à l’automne et silencieux l’hiver. « Ces saisons traversées nous renvoient une part de nous-mêmes, de floraisons miraculeuses en contretemps de l’ombre. Il était un bois et c’est tout son art qui nous enlace ».

Villa d’Eaux 12 rue Michel d’Ornano Villers-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-02-15 par