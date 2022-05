EXPOSITION DE PEINTURES DE VALERIE REY Contrexéville Contrexéville Catégories d’évènement: Contrexéville

Contrexéville Vosges Retrouvez les oeuvres de Valérie REY au Salon de lecture du Casino. Entrée libre dès 10h. Vernissage le samedi 7/05 à 19h en présence de l’artiste. SALON DE LECTURE CASINO Contrexéville

