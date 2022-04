Exposition de peintures, de sculptures et de photographies Ozourt Ozourt Catégories d’évènement: Landes

Ozourt

Exposition de peintures, de sculptures et de photographies Ozourt, 25 juin 2022, Ozourt. Exposition de peintures, de sculptures et de photographies Salle polyvalente 66 avenue des Pyrénées Ozourt

2022-06-25 – 2022-06-26 Salle polyvalente 66 avenue des Pyrénées

Ozourt Landes Ozourt EUR 0 0 Organisée par Ozourt Loisirs. Venez à la 5ème édition ! Organisée par Ozourt Loisirs. Venez à la 5ème édition ! Organisée par Ozourt Loisirs. Venez à la 5ème édition ! Lanuque Véronique

Salle polyvalente 66 avenue des Pyrénées Ozourt

dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Ozourt Autres Lieu Ozourt Adresse Salle polyvalente 66 avenue des Pyrénées Ville Ozourt lieuville Salle polyvalente 66 avenue des Pyrénées Ozourt Departement Landes

Ozourt Ozourt Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ozourt/

Exposition de peintures, de sculptures et de photographies Ozourt 2022-06-25 was last modified: by Exposition de peintures, de sculptures et de photographies Ozourt Ozourt 25 juin 2022 Landes Ozourt

Ozourt Landes