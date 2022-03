Exposition de peintures de Rita Le Bagousse Sancerre Sancerre Catégories d’évènement: Cher

Sancerre

Exposition de peintures de Rita Le Bagousse Sancerre, 28 mars 2022, Sancerre. Exposition de peintures de Rita Le Bagousse Sancerre

2022-03-28 10:00:00 – 2022-03-31 13:00:00

Sancerre Cher En avril, Rita Le Bagousse, artiste de Sainte-Gemme-en-Sancerrois, expose ses toiles dans le bureau d’information touristique de Sancerre.

D’inspiration expressionniste et post impressionniste, les huiles sur toile de Rita sont empruntes de vie, de mouvement et de nature. accueil@tourisme-sancerre.com +33 2 48 54 08 21 https://www.tourisme-sancerre.com/ En avril, Rita Le Bagousse, artiste de Sainte-Gemme-en-Sancerrois, expose ses toiles dans le bureau d’information touristique de Sancerre.

D’inspiration expressionniste et post impressionniste, les huiles sur toile de Rita sont empruntes de vie, de mouvement et de nature. ©OTGS

Sancerre

dernière mise à jour : 2022-03-25 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Sancerre Autres Lieu Sancerre Adresse Ville Sancerre lieuville Sancerre Departement Cher

Sancerre Sancerre Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sancerre/

Exposition de peintures de Rita Le Bagousse Sancerre 2022-03-28 was last modified: by Exposition de peintures de Rita Le Bagousse Sancerre Sancerre 28 mars 2022 cher Sancerre

Sancerre Cher