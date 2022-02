Exposition de peintures de Pierre Lagneaux Bourgoin-Jallieu Bourgoin-Jallieu Catégories d’évènement: Bourgoin-Jallieu

Exposition de peintures de Pierre Lagneaux Espace Carnot 1 Place Carnot Bourgoin-Jallieu

2022-03-01 – 2022-03-12

Bourgoin-Jallieu Isère Bourgoin-Jallieu Pierre Lagneaux, artiste peintre exposera pour la première fois à l’espace Carnot du 1er au 12 Mars 2022.

Venez découvrir ses œuvres et son exposition intitulée “Randonnée en montagne”. ot@capi38.fr +33 4 74 93 47 50 https://www.monweekendalacapi.fr/ Espace Carnot 1 Place Carnot Bourgoin-Jallieu

