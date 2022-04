Exposition de peintures de Pierre BOURGEOIS Port-Bail-sur-Mer, 9 mai 2022, Port-Bail-sur-Mer.

Exposition de peintures de Pierre BOURGEOIS Place Notre Dame (Eglise Notre Dame) PORT-BAIL Port-Bail-sur-Mer

2022-05-09 – 2022-05-15 Place Notre Dame (Eglise Notre Dame) PORT-BAIL

Port-Bail-sur-Mer Manche

Vivre l’instant et s’émouvoir. Mes tableaux sont des voyages, des fenêtres ouvertes sur les souvenirs et l’imaginaire.

Je cherche à restituer des instants vécus au travers de paysages réinventés. Je suggère l’essentiel pour laisser place aux sons, à la vie et aux lumières. S’inspirant d’images du monde, Pierre Bourgeois trouve la beauté dans ce qui est vivant, sensuel. C’est un univers vibrant d’énergie, de rythmes et de couleurs.

Église Notre-Dame

cac.portbail1@orange.fr +33 7 81 60 65 30 https://cac-portbail.fr/

