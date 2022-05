Exposition de peintures de Philippe Pujo Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Tarbes Hautes-Pyrénées Philippe Pujo, originaire de Tarbes, vit et travaille au pied des Pyrénées. Son atelier se situe à Bagnères-de-Bigorre où il a fondé Toiles de France, une société de fabrication de toiles à peindre sur mesure, et débute en parallèle une carrière

artistique nourrie, enchaînant depuis les expositions. Pour son exposition au Carmel, l’artiste a pris comme modèles des oeuvres de la collection Beaux-Arts. Une rencontre entre les oeuvres du Carmel et du musée Massey peut ainsi avoir lieu et signifier l’importance des oeuvres anciennes dans la création artistique contemporaine. > Exposition à découvrir du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h30 publics.musees@mairie-tarbes.fr +33 5 62 44 36 96 TARBES 14 rue Théophile Gautier Tarbes

