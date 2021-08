Exposition de peintures de Pauline Pennanguer Maison de l’Erdre, 13 août 2021, Nantes.

2021-08-13 Exposition du 6 juillet au 25 août 2021 :lundi, mardi, vendredi de 13h30 à 18h15mercredi, samedi, dimanche de 9h30 à 12h15 et de 14h15 à 18h15

Gratuit : oui Entrée libre, non soumise au contrôle du pass sanitaire (jauge abaissée à 50 personnes)

Née dans la région nantaise, Pauline Pennanguer a commencé à peindre et dessiner dès son plus jeune âge. Cette exposition donne à voir une série de créations où elle laisse exprimer ses émotions avec diverses techniques.L’artiste trouve son équilibre en libérant sa peinture à travers le geste, la couleur et la lumière. A la recherche d’émotions, de détails, de lumière, etc., elle travaille à la peinture à l’huile essentiellement en associant collages et pastels gras, feuille d’or, linogravure. Elle affectionne aussi le pastel sec avec lequel elle aime travailler par touche et toujours avec une palette de mille couleurs.

Maison de l’Erdre Ile de Versailles Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes