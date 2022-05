Exposition de peintures de Patricia Lasne Saint-Alban-Auriolles Saint-Alban-Auriolles Catégories d’évènement: Ardèche

Saint-Alban-Auriolles

Exposition de peintures de Patricia Lasne
Mas Daudet 710, chemin de la Vignasse
Saint-Alban-Auriolles

2022-05-10 – 2022-06-19

Saint-Alban-Auriolles Ardêche Saint-Alban-Auriolles Née à Orléans, Patricia Lasne vit dans le Midi depuis 1989. Venez découvrir au Mas Daudet, cette artiste de talent qui au travers d’une trentaine d’œuvres, évoque des sujets variés, tels que la mer, la femme, la spiritualité… musee.daudet@wanadoo.fr +33 4 75 39 65 07 https://masdaudet.com/ Mas Daudet 710, chemin de la Vignasse Saint-Alban-Auriolles

