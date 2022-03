Exposition de peintures de Pascale CARRIER Port-Bail-sur-Mer, 23 mai 2022, Port-Bail-sur-Mer.

Exposition de peintures de Pascale CARRIER Place Notre Dame (Eglise Notre Dame) PORT-BAIL Port-Bail-sur-Mer

2022-05-23 – 2022-05-29 Place Notre Dame (Eglise Notre Dame) PORT-BAIL

Port-Bail-sur-Mer Manche

Pascale Carrier découvre la peinture avec Zao-Wou-Ki et Turner, ses premiers chocs picturaux. S’inspirant de l’abstraction lyrique, sa création s’exprime dans des petits ou grands formats où elle explore inlassablement les techniques mixtes. Pour faire émerger des effets nuancés et des textures subtiles, elle superpose enduits et matières. L’impulsivité de son geste se révèle dans une belle énergie de couleurs…

Pascale Carrier vit en Seine-et-Marne, dans une maison forestière au milieu des bois.

Église Notre-Dame

cac.portbail1@orange.fr +33 7 81 60 65 30 https://cac-portbail.fr/

