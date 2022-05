Exposition de peintures de Pascal Lardé Gargilesse-Dampierre, 11 juin 2022, Gargilesse-Dampierre.

Exposition de peintures de Pascal Lardé Gargilesse-Dampierre

2022-06-11 – 2022-06-26

Gargilesse-Dampierre Indre Gargilesse-Dampierre

Pascal Lardé s’est longtemps intéressé à la BD, à l’illustration, mais aussi aux tatouages, dont il a fait son métier il y a plus de vingt ans. Maintenant, il a repris la peinture à Bord, sur la commune de Gargilesse-Dampierre, où il est installé avec sa famille, et pratique le pastel à l’huile, le crayon aquarelle, l’encre de chine et la peinture à l’huile. Entrée libre.

Pastels à l’huile de Pascal Lardé.

+33 6 31 86 47 94 https://gargilesse.fr/

©lardé

Gargilesse-Dampierre

