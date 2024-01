Exposition de peintures de Nicole Elkon Galerie Vanaura Versailles, mardi 5 mars 2024.

Exposition de peintures de Nicole Elkon La ville, sujet tout en contraste, compose ses toiles avec une palette de couleurs douces combinées avec sensibilité. 5 23 mars Galerie Vanaura Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-05T14:00:00+01:00 – 2024-03-05T19:00:00+01:00

Fin : 2024-03-23T14:00:00+01:00 – 2024-03-23T19:00:00+01:00

Nicole Elkon, née à Paris, est sociétaire de la Fondation Taylor depuis 1986. Elle a fréquenté l’atelier de la Grande Chaumière et celui de Madame Ducaire à l’Académie Notre-Dame-Des-Champs. Elle a vécu au Vénézuela de 1982 à 1983, puis en Grande-Bretagne en 1993.

“Le gris est la grande histoire des toits de Paris… Ce gris me fascine, m’émeut, ce gris est la portée musicale de ma peinture et je cherche alors, dans toute cette construction, le chemin de la lumière qui sera la ligne mélodique de ma peinture.” Nicole Elkon

– 2024 Rétrospective, Villa Médicis, Saint-Maur-des-Fossés

– 2019 Prix de la peinture du Salon de Versailles

– Musées Nogent-sur-Marne, Lambaréné (Gabon), Bry-sur-Marne, Musée des Thoniers à Etel

– Collections particulières France, Japon, Canada, Luxembourg, Grande-Bretagne, Hollande

Depuis 2019 Galerie Vanaura, Versailles

Galerie Vanaura 24, rue Royale 78000 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France 01 39 24 03 44 http://www.galerie-vanaura.com/ [{« type »: « link », « value »: « http://www.galerie-vanaura.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0139240344 »}] La galerie Vanaura, située dans les Carrés Saint-Louis, quartier historique de Versailles, à deux pas du château, vous propose un regard pertinent sur une sélection d’artistes, peintres, sculpteurs, verriers et photographes.

Les expositions de signatures de l’art moderne et contemporain alternent avec celles d’artistes émergents.

©galerie Vanaura