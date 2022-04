Exposition de peintures de Nicolas SEYVE, 6 juin 2022, .

Exposition de peintures de Nicolas SEYVE

2022-06-06 – 2022-06-12

Ayant un diplôme de tailleur sur mesure obtenu il y a quelques années, j’ai remplacé le tissu par le métal pour la création de mes sculptures féminines et ce depuis maintenant 7 ans. L’idée étant de travailler principalement avec de la ferraille et des objets en métal de récupération et d’en faire des sculptures suivant mon humeur et mon inspiration.

L’artiste s’est installé depuis dix ans dans la Manche à Chanteloup (près de Bréhal).

Église Notre-Dame

