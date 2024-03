Exposition de peintures de Michèle Moreau Office de Tourisme du Grand Pithiverais – Bureau de Pithiviers Pithiviers, mercredi 4 septembre 2024.

Exposition de peintures de Michèle Moreau Exposition de peintures de l’artiste Mimo à l’Office de Tourisme. 4 septembre – 1 octobre Office de Tourisme du Grand Pithiverais – Bureau de Pithiviers Voir https://www.grandpithiverais.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-09-04T09:30:00+02:00 – 2024-09-04T12:30:00+02:00

Fin : 2024-10-01T13:30:00+02:00 – 2024-10-01T17:30:00+02:00

L’artiste Michèle MOREAU – Mimo expose ce mois-ci à l’Office de Tourisme,

« D’aussi loin que je me souvienne, j’ai aimé dessiner. Profitant de la retraite d’enseignante, après avoir découvert différentes techniques dans une association puis dans un groupe de peintres, j’ai choisi de m’exprimer à travers des paysages urbains, tout en continuant à explorer d’autres univers. »

Office de Tourisme du Grand Pithiverais – Bureau de Pithiviers 1 Mail Ouest, Pithiviers Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 30 50 02 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.grandpithiverais.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « contact@grandpithiverais.fr »}]

FMACEN045V50BHLA

OTGP