Turckheim Haut-Rhin »Un trait d’union »

Soucieuse du détail et de l’esthétique de ces toiles, Michèle LUPORI travaille ses oeuvres jusqu’à l’obtention de l’harmonie souhaitée.

»Un trait d'union », Michlèle LUPORI soucieuse du détail et de l'esthétique de ses toiles, elle travaille ses oeuvres jusqu'à l'obtention de l'harmonie souhaitée.

Soucieuse du détail et de l’esthétique de ces toiles, Michèle LUPORI travaille ses oeuvres jusqu’à l’obtention de l’harmonie souhaitée.

Chaque peinture accroche la lumière et raconte une nouvelle histoire offerte à l'imagination du spectateur. dernière mise à jour : 2021-05-30

