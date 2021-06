Courville-sur-Eure Médiathèque L'Eure de Lire Courville-sur-Eure, Eure-et-Loir Exposition de peintures de Michèle et Maurice Fleury à la médiathèque de Courville-sur-Eure Médiathèque L’Eure de Lire Courville-sur-Eure Catégories d’évènement: Courville-sur-Eure

### Du 22 juillet au 16 septembre exposition de peintures de Michèle et Maurice Fleury (aux heures d’ouverture de la médiathèque) Entrée libre **Michèle Fleury se présente :** Née à Chartres en 1939, j’ai découvert la peinture tôt le travail d’artiste peintre. Les couleurs, la matière, les transparences ont été pour moi une révélation. J’ai découvert l’utilisatiopn de l’huile, de l’acrylique. J’ai découvert des techniques indispenables à la création. Je fais de nombreuses expositions avec mon mari qui partage aussi cette passion de la peinture. Nous peignons ensemble, ce qui nous permet d’échanger des idées sur la manière d’aborder les difficultés que nous rencontrons. Chacun de nous deux peut porter un regard critique et constructif sur le travail de l’autre. C’est très enrichissant pour chacun de nous. **Maurice Fleury se présente** : Né à Paris en 1937, je me suis très tôt intéressé à la peinture. Autodidacte, la peinture est devenue rapidement une priorité pour moi. En retraite en 1997, j’ai disposé de plus de temps pour me consacrer à mon plaisir de peindre. Je me suis introduit dans un atelier où nous sommes 8qui partageons la même passion J’expose avec mon épouse qui peint aussi, ou avec des peintres euréliens. ### Du 22 juillet au 16 septembre aux heures d’ouverture de la médiathèque. . [RETOURNER AU SOMMAIRE DE L’AGENDA](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/) [de Du Côté de Beauce et Perche](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/)

