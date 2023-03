Exposition de peintures de Martine Defosse Agence de tourisme de Chagny Chagny Chagny Catégories d’Évènement: Chagny

Saône-et-Loire

Exposition de peintures de Martine Defosse Agence de tourisme de Chagny, 1 avril 2023, Chagny Chagny. Exposition de peintures de Martine Defosse 2 Rue des Halles Agence de tourisme de Chagny Chagny Saône-et-Loire Agence de tourisme de Chagny 2 Rue des Halles

2023-04-01 – 2023-04-29

Agence de tourisme de Chagny 2 Rue des Halles

Chagny

Saône-et-Loire Chagny EUR Venez découvrir les peintures à l’huile de l’artiste Martine Defosse. chagny@beaune-tourisme.fr +33 3 85 87 25 95 Agence de tourisme de Chagny 2 Rue des Halles Chagny

dernière mise à jour : 2023-03-03 par

Détails Catégories d’Évènement: Chagny, Saône-et-Loire Autres Lieu Chagny Adresse Chagny Saône-et-Loire Agence de tourisme de Chagny 2 Rue des Halles Ville Chagny Chagny Departement Saône-et-Loire Lieu Ville Agence de tourisme de Chagny 2 Rue des Halles Chagny

Chagny Chagny Chagny Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chagny chagny/

Exposition de peintures de Martine Defosse Agence de tourisme de Chagny 2023-04-01 was last modified: by Exposition de peintures de Martine Defosse Agence de tourisme de Chagny Chagny 1 avril 2023 2 Rue des Halles Agence de tourisme de Chagny Chagny Saône-et-Loire Agence de tourisme de Chagny Chagny Chagny Saône-et-Loire

Chagny Chagny Saône-et-Loire