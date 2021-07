Saint-Jean-du-GardSaint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard Gard, Saint-Jean-du-Gard Exposition de peintures de Marie Landreau et Dominique Lambert Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-GardSaint-Jean-du-Gard Catégories d’évènement: Gard

Saint-Jean-du-Gard

Exposition de peintures de Marie Landreau et Dominique Lambert Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, Saint-Jean-du-GardSaint-Jean-du-Gard. Exposition de peintures de Marie Landreau et Dominique Lambert 2021-07-27 – 2021-08-08 Espace Paulhan 4, Avenue de la Résistance

Saint-Jean-du-Gard Gard Saint-Jean-du-Gard Gard Saint-Jean-du-Gard Aquarelle, encre, crayon, textes illustrés accompagnent Dominique pour honorer la beauté du monde du simple jardin cévenol jusqu’aux terres du Pacifique. C’est en jouant avec les reliefs et les chatoyances que Marie cherche à magnifier l’âme et la beauté des merveilles que la Nature sait créer et particulièrement des arbres et de la mer, sources de toute Vie. *Infos pratiques – Du 27 juillet au 8 août- A l’Espace Paulhan (en face de la garde du train à vapeur des Cévennes)- Mardi et dimanche 9h – 12h30 et du mercredi au samedi 10h à 12h30 et de 16h30 à 19h – Fermé le lundi et le mardi après-midi – Plus d’informations : www.marie-landreau.com + 33 (0)6 77 42 90 24 http://www.marie-landreau.com/ Droits gérés dernière mise à jour : 2021-07-07 par

Détails Catégories d’évènement: Gard, Saint-Jean-du-Gard Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard Adresse Espace Paulhan 4, Avenue de la Résistance Ville Saint-Jean-du-GardSaint-Jean-du-Gard lieuville 44.1019#3.88428