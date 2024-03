Exposition de Peintures de Marie-Céline Audigane et Stéphanie Davernon Trélou-sur-Marne, vendredi 12 avril 2024.

Exposition de Peintures de Marie-Céline Audigane et Stéphanie Davernon Trélou-sur-Marne Aisne

Exposition de peintures exceptionnelle de Marie-Celine Audigane et Stéphanie Davernon

Une exposition exceptionnelle lors de laquelle Marie-Céline Audigane et Stéphanie Davernon présenteront leurs oeuvres . Joignez-vous à la Maison Méteyer pour savourer des instants précieux de convivialité et de partage, où les échanges entre Artistes et Public seront au cœur de l’évènement. 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 09:30:00

fin : 2024-05-09 17:00:00

39 Rue de l’Europe

Trélou-sur-Marne 02850 Aisne Hauts-de-France

L’événement Exposition de Peintures de Marie-Céline Audigane et Stéphanie Davernon Trélou-sur-Marne a été mis à jour le 2024-03-26 par SIM Hauts-de-France Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne