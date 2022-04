Exposition de peintures de Marc GOLDSTAIN, 30 mai 2022, .

Exposition de peintures de Marc GOLDSTAIN

2022-05-30 – 2022-06-05

Diplômé de l’École d’Arts Appliqués Dupérré à Paris, qui lui a donné une technique solide, Marc Goldstain est connu pour ses paysages urbains qui interrogent le réel et le banal dans un formalisme proche de la vision illusionniste de l’œil. Il s’inspire de sa vie quotidienne à Paris et de ses résidences au Brésil et en Chine. Sa recherche de Master 2 y ajoute la « full presence meditation » ( D. Bois) à partir de laquelle il réalise des marathons de portraits colorés. Parvenu à une synthèse, il nous révèle un tout nouveau potentiel pictural à travers sa dernière série en canalisant son énergie « couleur » dont la puissance magique apparaît évidente.

Église Notre-Dame

