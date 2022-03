Exposition de peintures de Laurens BOERSMA Port-Bail-sur-Mer, 16 mai 2022, Port-Bail-sur-Mer.

Exposition de peintures de Laurens BOERSMA Place Notre Dame (Eglise Notre Dame) PORT-BAIL Port-Bail-sur-Mer

2022-05-16 – 2022-05-22 Place Notre Dame (Eglise Notre Dame) PORT-BAIL

Port-Bail-sur-Mer Manche

Je suis un artiste néerlandais, formé par la prestigieuse Académie des Beaux-Arts ‘Minerva’ (Groningen). Le thème principal de mon travail est la nature, sa beauté, sa puissance, et aussi son incalculabilité et son imprévisibilité. L’eau, en particulier, est un motif important, en raison de son caractère miroir et réfléchissant.

Depuis 2020, je vis et travaille à Bricquebec-en-Cotentin.

Église Notre-Dame

cac.portbail1@orange.fr +33 7 81 60 65 30 https://cac-portbail.fr/

