Exposition de peintures de l’artiste Brigitte Coulais “Les goûts et les couleurs” Magné, 3 septembre 2021, Magné. Exposition de peintures de l’artiste Brigitte Coulais “Les goûts et les couleurs” 2021-09-03 – 2021-09-15 Espace Culturel du Four Pontet 5 quai de la Sèvre

Magné Deux-Sèvres Magné Organisée par les Amis du Four Pontet et de la Culture. Vernissage le 3 septembre, à 18h30. Exposition visible jusqu'au 15 septembre.

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Magné Autres Lieu Magné Adresse Espace Culturel du Four Pontet 5 quai de la Sèvre Ville Magné lieuville 46.31549#-0.54231