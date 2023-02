Exposition de peintures de Jean-Claude Langlet et Régis David à Francilly-Sélency Francilly-Selency Francilly-Selency Catégories d’Évènement: Aisne

Aisne Francilly-Selency Venez découvrir l’exposition de peintures de Jean-Claude Langlet et Régis David à Francilly-Sélency, les samedi 4 et dimanche 5 mars de 9h à 18h à la salle polyvalente de Francilly-Sélency.

Une exposition placée sous le sceau de L’Art à la campagne. +33 3 23 09 60 03 Francilly-Selency

