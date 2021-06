Eymet Eymet Dordogne, Eymet Exposition de peintures de Guylaine Bisson Eymet Eymet Catégories d’évènement: Dordogne

Exposition de peintures de Guylaine Bisson Eymet, 30 août 2021-30 août 2021, Eymet. Exposition de peintures de Guylaine Bisson 2021-08-30 – 2021-09-12 Salle du château Avenue de la Bastide

Guylaine Bisson vous invite à découvrir son exposition de peintures. Elle s'associe à Lucio Surdo, sublimateur de verre.

+33 6 27 04 21 04

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Eymet Étiquettes évènement : Autres Lieu Eymet Adresse Salle du château Avenue de la Bastide Ville Eymet lieuville 44.66834#0.39674