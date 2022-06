Exposition de peintures de Geneviève Delpech | Antonia Martet | Adeline Vertriest-Vidal Eymet Eymet Catégories d’évènement: 24500

Exposition de peintures de Geneviève Delpech | Antonia Martet | Adeline Vertriest-Vidal
Salle Jeanne de Toulouse, 16 avenue de la Bastide, Eymet
2022-08-01 – 2022-08-07

Geneviève Delpech, Antonia Martet & Vestriest – Vidal Adeline exposent leurs peintures.

