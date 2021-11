Bourgoin-Jallieu Bourgoin-Jallieu Bourgoin-Jallieu, Isère Exposition de peintures de Dominique Boni Bourgoin-Jallieu Bourgoin-Jallieu Catégories d’évènement: Bourgoin-Jallieu

Exposition de peintures de Dominique Boni Espace Carnot 1 Place Carnot Bourgoin-Jallieu

2021-11-23 – 2021-12-04

Espace Carnot 1 Place Carnot

Bourgoin-Jallieu Isère

Bourgoin-Jallieu Isère Bourgoin-Jallieu Dominique Boni, artiste peintre berjallien sera de retour pour sa 2ème exposition à l’Espace Carnot du 23 Novembre au 4 décembre 2021.

Venez découvrir ses aquarelles… ot@capi38.fr +33 4 74 93 47 50 https://www.monweekendalacapi.fr/ Espace Carnot 1 Place Carnot Bourgoin-Jallieu

