Exposition de peintures de Brigitte Gadroy Office de Tourisme du Grand Pithiverais – Bureau de Pithiviers Pithiviers, jeudi 3 octobre 2024.

Exposition de peintures de Brigitte Gadroy Venez admirer l’exposition de Brigitte GADROY

Peintures à l’aquarelle 3 octobre – 1 novembre Office de Tourisme du Grand Pithiverais – Bureau de Pithiviers Voir https://www.grandpithiverais.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-10-03T09:30:00+02:00 – 2024-10-03T12:30:00+02:00

Fin : 2024-11-01T12:30:00+01:00 – 2024-11-01T16:30:00+01:00

« Née à Versailles, j’ai grandi dans cette région. Après des études en génie civil, j’ai exercé dans divers cabinets d’architectes.

À Pithiviers depuis 1990, j’ai travaillé dans divers secteurs de vente. Comme passe-temps, j’ai découvert l’aquarelle.

Ma signature 2 lettres entre croisées le L mon nom de jeune fille et B pour Brigitte. »

Office de Tourisme du Grand Pithiverais – Bureau de Pithiviers 1 Mail Ouest, Pithiviers Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 30 50 02 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.grandpithiverais.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « contact@grandpithiverais.fr »}]

FMACEN045V50BHLE

OTGP