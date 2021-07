Saillans Saillans Drôme, Saillans Exposition de peintures d’Arlette Chanel Saillans Saillans Catégories d’évènement: Drôme

Saillans

Exposition de peintures d’Arlette Chanel Saillans, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Saillans. Exposition de peintures d’Arlette Chanel 2021-07-03 – 2021-09-04 Bibliothèque 2 grande rue

Saillans Drôme Martine Chanel exposera ses peintures dans les locaux de la bibliothèque durant tout l’été. Le vernissage aura lieu le 10 juillet à partir de 11h. bibliotheque.saillans@wanadoo.fr +33 4 75 21 57 48 http://www.lesamisdelalecture.fr/ dernière mise à jour : 2021-06-29 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Saillans Étiquettes évènement : Autres Lieu Saillans Adresse Bibliothèque 2 grande rue Ville Saillans lieuville 44.69648#5.19604