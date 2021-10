Le Mans Le Mans Le Mans, Sarthe EXPOSITION DE PEINTURES D’AKIL Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

EXPOSITION DE PEINTURES D’AKIL Le Mans, 5 novembre 2021, Le Mans. EXPOSITION DE PEINTURES D’AKIL 2021-11-05 09:00:00 – 2021-11-28 18:00:00 L’atelier de la Place 10 rue de la Galère

Le Mans Sarthe Elvire ANTONMATTEI expose les peintures d’AKIL (Jean-Pierre Bouttié), du 5 au 28 novembre, à l’Atelier de la Place. elvireelisea@orange.fr +33 6 56 88 28 81 http://akil-creations.com/?fbclid=IwAR2NagsTvWZQWcd_gwJcuaroNeMWktA8yhZxJ_CnbSfT9Egy1NyMr3XvwUA Elvire ANTONMATTEI expose les peintures d’AKIL (Jean-Pierre Bouttié), du 5 au 28 novembre, à l’Atelier de la Place. dernière mise à jour : 2021-10-19 par

