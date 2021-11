Lescar Lescar Lescar, Pyrénées-Atlantiques Exposition de peintures: “Couleurs Zen” Lescar Lescar Catégories d’évènement: Lescar

Pyrénées-Atlantiques

Exposition de peintures: “Couleurs Zen” Lescar, 22 novembre 2021, Lescar. Exposition de peintures: “Couleurs Zen” Salle Mika Ilharreguy Place Royale Lescar

2021-11-22 09:00:00 – 2021-12-12 18:00:00 Salle Mika Ilharreguy Place Royale

Lescar Pyrénées-Atlantiques Lescar Mme Salagean présente ses tableaux et la vente sera au profit du Téléthon.

Salle Mika Ilharreguy Place Royale Lescar

