Exposition de peintures Couleurs et pinceaux & Du crayon au pinceau

Exposition de peintures Couleurs et pinceaux & Du crayon au pinceau, 13 juin 2022, . Exposition de peintures Couleurs et pinceaux & Du crayon au pinceau

2022-06-13 – 2022-06-19 Découvrez les peintures de l’association Couleurs et pinceaux d’Eymet et du Crayon au pinceau de St Pardoux. Vernissage le 13 juin à 18h. Découvrez les peintures de l’association Couleurs et pinceaux d’Eymet et du Crayon au pinceau de St Pardoux. Vernissage le 13 juin à 18h. +33 6 08 95 89 12 Découvrez les peintures de l’association Couleurs et pinceaux d’Eymet et du Crayon au pinceau de St Pardoux. Vernissage le 13 juin à 18h. Didier Navas dernière mise à jour : 2022-06-01 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville