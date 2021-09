Exposition de peintures : Claude Legrand & Tadeusz Marek Trélou-sur-Marne, 15 octobre 2021, Trélou-sur-Marne.

Exposition de peintures : Claude Legrand & Tadeusz Marek 2021-10-15 – 2021-12-14

Trélou-sur-Marne Aisne Trélou-sur-Marne

0 0 0 Jean de La Fontaine, à travers ses fables et ses comptes pour adultes, a inspiré de nombreux Artistes… Parmi eux – deux peintres : Claude Legrand et Tadeusz Marek qui exposeront leurs œuvres dans les caves de Champagne Météyer Père & Fils.

Le vernissage de l’exposition se tiendra le 15 octobre de 18h à 20h en présence des Artistes et du POETE !!!

La soirée proposera plusieurs animations :

* présentation des artistes et leur travail

* une visite nocturne et animée du Musée et des Caves

* Dominique Bresson, éditrice de Cours Toujours, nous fera l’honneur de présenter ses ouvrages sur ce grand POETE des temps modernes : «Vive La Fontaine» et «Tout sur La Fontaine (ou presque)».

* buffet agrémenté par les Cuvées Spéciales, signées Franck Météyer et habillées pour l’occasion, accompagnera cet événement, labellisé par la ville de Château-Thierry : 400ème Jean de la Fontaine.

Une soirée culturelle et raffinée, fidèle à la programmation artistique de la Maison Météyer !

Uniquement sur réservation !

contact@champagne-meteyer.com +33 3 23 70 26 20

dernière mise à jour : 2021-09-17 par