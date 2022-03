EXPOSITION DE PEINTURES Charmes Charmes Catégories d’évènement: Charmes

Charmes Vosges Charmes Exposition des œuvres des adhérents des “Artistes du Pays de Charmes” et de celles des adhérents du foyer rural de Gircourt-les-Viéville, sur le thème de l’ “Eau en Lorraine” et autres sujets libres.

Exposition ouverte aux heures d’ouverture de la Maison du Livre et de la Culture de Charmes, pendant tout le mois d’Avril. +33 9 64 43 05 78 pixabay

