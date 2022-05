Exposition de peintures : Bruno Leyssene, 7 juillet 2022, .

Exposition de peintures : Bruno Leyssene

2022-07-07 14:00:00 – 2022-07-12 19:00:00

Je peins plus avec mes yeux qu’avec mes mains dit-il ! Burnley est né le 4 juillet 1953 à Paris. Autodidacte, il se consacre à la peinture depuis son plus jeune âge. Farouchement indépendant, il se suffira à lui-même en vendant ses oeuvres sans contrainte, évitant régulièrement le circuit classique des galeries. Artiste indépendant et solitaire, Burnley nous fait néanmoins vivre sa passion efficace et authentique de la mer vue du ciel . Il travaille sa peinture, technique mixte à base d’acrylique, pour nous faire rêver. Quelques expositions : ° Galerie THALASSA – Perros-Guirec ° Arte y Leo – Marbella ° Atelier Galerie J.Monot – Bruxelles ° Galerie Chris – Port El Kantaoui ° Banque Société Générale – Paris Montmartre, Paris Lafayette… Distinctions: ° En 1993 – Membre des artistes de France ° En 2001 – Internationnal Association of Unesco ° En 2002 – Friend of Royal Waterloo Society Expose tous les dimanches impairs au marché de la création de Paris-Montparnasse. La moitié de ses oeuvres se trouvent à l’étranger, principalement aux USA et au Japon. Ouvert tous les jours.

