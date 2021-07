Decize Decize 58300, Decize Exposition de peintures « Autour du pastel et autres » Decize Decize Catégories d’évènement: 58300

Decize

Exposition de peintures « Autour du pastel et autres » Decize, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Decize. Exposition de peintures « Autour du pastel et autres » 2021-07-24 – 2021-08-01 Salle Olga Olby Rue Marguerite Monnot

Decize 58300 Première exposition de peintures pour Évelyne Bonnereau qui pour cette occasion à convié son frère Jean-Pierre Chutet et son neveu Yohann Chutet.

Dans la famille la peinture prend une grande place avec des tableaux qui vous étonneront ! Vernissage le vendredi 23 juillet à 18h00 en fonction des conditions sanitaires. Ouvert tous les jours

Entrée gratuite Organisée par l'Office Municipal de la Culture et des Loisirs de Decize (OMCLD)

