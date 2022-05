Exposition de peintures au Syndicat d’Initiative Dampierre-sur-Salon Dampierre-sur-Salon Catégories d’évènement: Dampierre-sur-Salon

Du vendredi 13 au mardi 31 mai : Exposition de peintures réalisées par Philippe Lucas dans la salle du Syndicat d'initiative de Dampierre-sur-Salon. De 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Infos : 03 84 67 07 38 – 06 16 30 35 19

