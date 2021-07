Exposition de peintures au Prieuré du Mont-Saint-Michel Pontorson, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, Pontorson.

Exposition de peintures au Prieuré du Mont-Saint-Michel 2021-07-27 15:00:00 15:00:00 – 2021-08-01 19:00:00 19:00:00 Prieuré du Mont-Saint-Michel Ardevon

Pontorson Manche Pontorson

Henry Gautier et Patricia Cabillon : deux peintres… une complicité artistique !

Ces deux artistes multi récompensés sont habitués à exposer ensemble. Ils se retrouvent pour la deuxième fois au Prieuré.

Patricia Cabillon : Diplômée Maître Aquarelliste de l’Académie Palm’arts promotion 2014

1er prix de la peinture à l’eau au Salon de St Arnoult 2020.

Enseignement de l’aquarelle et de la peinture, diverses techniques, et divers ateliers, dont l’atelier de Barbizon.

Actuellement en exposition en Pologne et Ukraine ainsi qu’au Grand Palais à Paris depuis plusieurs années.

Médaillée « Argent » de l’Académie Arts-sciences et Lettres, et du Mérite et Dévouement Français.

Henry Gautier, plus de 45 ans de créativité récompensée par des premiers prix tant en Normandie-Bretagne qu’en région parisienne. Invité d’Honneur de Salons et de rencontres d’artistes. C’est une peinture structurée mais libre dans le mouvement pour ce passionné par l’histoire de l’Art.

Cette année, il décline les solstices pour mieux valoriser les nuances. Il crée des monochromes qui stimulent l’imaginaire.

Entrée libre, tous les jours, de 15h à 19h.

Henry Gautier et Patricia Cabillon : deux peintres… une complicité artistique !

Ces deux artistes multi récompensés sont habitués à exposer ensemble. Ils se retrouvent pour la deuxième fois au Prieuré.

Patricia Cabillon : Diplômée Maître…

+33 2 33 49 79 72 https://www.pelerin-montsaintmichel.org/prieure-du-mont-saint-michel

Henry Gautier et Patricia Cabillon : deux peintres… une complicité artistique !

Ces deux artistes multi récompensés sont habitués à exposer ensemble. Ils se retrouvent pour la deuxième fois au Prieuré.

Patricia Cabillon : Diplômée Maître Aquarelliste de l’Académie Palm’arts promotion 2014

1er prix de la peinture à l’eau au Salon de St Arnoult 2020.

Enseignement de l’aquarelle et de la peinture, diverses techniques, et divers ateliers, dont l’atelier de Barbizon.

Actuellement en exposition en Pologne et Ukraine ainsi qu’au Grand Palais à Paris depuis plusieurs années.

Médaillée « Argent » de l’Académie Arts-sciences et Lettres, et du Mérite et Dévouement Français.

Henry Gautier, plus de 45 ans de créativité récompensée par des premiers prix tant en Normandie-Bretagne qu’en région parisienne. Invité d’Honneur de Salons et de rencontres d’artistes. C’est une peinture structurée mais libre dans le mouvement pour ce passionné par l’histoire de l’Art.

Cette année, il décline les solstices pour mieux valoriser les nuances. Il crée des monochromes qui stimulent l’imaginaire.

Entrée libre, tous les jours, de 15h à 19h.

dernière mise à jour : 2021-07-20 par OT MSM Normandie – BIT Saint-Jean-le-Thomas