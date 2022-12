Exposition de peintures Art Brut » Le Rêve en Partage » Eglise Saint Leu – Saint Gilles Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Exposition de peintures Art Brut » Le Rêve en Partage » Eglise Saint Leu – Saint Gilles, 16 décembre 2022, Paris. Du samedi 17 décembre 2022 au lundi 16 janvier 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 14h00 à 18h00

. gratuit

Exposition de peintures « Art Brut » de Tonatiuh Romero , jeune peintre qui utilise la gouache, l’encre de chine, le pastel gras ou l’acrylique pour exprimer sa vison du monde. Présentation des multiples oeuvres de Tonatiuh Romero qui a peint le monde urbain, le Mexique, le binôme, la perspective, , les églises, et les ecritures linéaires Eglise Saint Leu – Saint Gilles 92 rue Saint Denis 75001 Paris Contact : 0664328630 jyotikar02@gmail.com

@Tami Notsani Exposition de peintures Art Brut de Tonatiuh Romero, gouache, pastel gras, encre de chine et acrylique

