Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Finistère Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Venez découvrir le lundi 28 février, de 10h à 17h, les peintures d’Arlette Geffroy et Roland Painchaud, artistes locaux. Salle Kanevedenn, à côté de l’office de tourisme. +33 2 98 79 67 80 Venez découvrir le lundi 28 février, de 10h à 17h, les peintures d’Arlette Geffroy et Roland Painchaud, artistes locaux. Salle Kanevedenn, à côté de l’office de tourisme. Salle Kanevedenn 13 Place de la Mairie Saint-Thégonnec Loc-Eguiner

