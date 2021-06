Jumeaux Jumeaux 63570, Jumeaux Exposition de peintures aquarelles, à l’huile, à l’acrylique… Jumeaux Jumeaux Catégories d’évènement: 63570

Jumeaux

Exposition de peintures aquarelles, à l’huile, à l’acrylique… Jumeaux, 6 juin 2021-6 juin 2021, Jumeaux. Exposition de peintures aquarelles, à l’huile, à l’acrylique… 2021-06-06 14:00:00 14:00:00 – 2021-07-04 19:00:00 19:00:00 rue du stade ancien bureau de Poste, au rond-point accès sud du village

Jumeaux 63570 Jumeaux Exposition d’œuvres à l’aquarelle, à l’huile, au pastel,à l’acrylique réalisées par les membres des ateliers « Arts Alagnon » (Lempdes sur Alagnon), « La Palette » (Jumeaux) et du club de Saint Julien de Coppel. +33 6 38 04 80 37 Exposition d’œuvres à l’aquarelle, à l’huile, au pastel,à l’acrylique réalisées par les membres des ateliers « Arts Alagnon » (Lempdes sur Alagnon), « La Palette » (Jumeaux) et du club de Saint Julien de Coppel.

Détails Catégories d’évènement: 63570, Jumeaux Étiquettes évènement : Autres Lieu Jumeaux Adresse rue du stade ancien bureau de Poste, au rond-point accès sud du village Ville Jumeaux lieuville 45.42871#3.33987