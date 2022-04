Exposition de peintures – Anna PERJAN Port-Bail-sur-Mer, 11 juillet 2022, Port-Bail-sur-Mer.

Exposition de peintures – Anna PERJAN Place Notre Dame (Eglise Notre Dame) PORT-BAIL Port-Bail-sur-Mer

2022-07-11 – 2022-07-17 Place Notre Dame (Eglise Notre Dame) PORT-BAIL

Port-Bail-sur-Mer Manche

Passionnée par l’art abstrait et figuratif, l’artiste Anna PERJAN exprime ses sentiments et ressentis à travers l’expressionnisme abstrait. Son attirance pour la peinture des vieux maîtres de l’époque de la Renaissance transparaît dans sa palette et sa technique (absence de traces de pinceaux). Gestes, textures créent formes, mouvements et volumes. Le monde intérieur lui est source d’inspiration infinie. En perpétuelle recherche, à travers chaque œuvre, l’artiste donne naissance à une création unique.

Église Notre-Dame. Entrée libre.

cac.portbail1@orange.fr +33 7 81 60 65 30 https://cac-portbail.fr/

