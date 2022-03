Exposition de peintures – Alain-Paul CARON Port-Bail-sur-Mer, 15 août 2022, Port-Bail-sur-Mer.

Exposition de peintures – Alain-Paul CARON Place Notre Dame (Eglise Notre Dame) PORT-BAIL Port-Bail-sur-Mer

2022-08-15 – 2022-08-21 Place Notre Dame (Eglise Notre Dame) PORT-BAIL

Port-Bail-sur-Mer Manche Port-Bail-sur-Mer

Inspiration Sud : Ma peinture est essentiellement tournée vers le sud, la Méditerranée. J’essaie de transmettre la lumière fascinante de ses paysages et la chaleur de ces peuples. Les différentes cultures du bassin méditerranéen ont bercé mon enfance et créé en moi un lien inaltérable. Lors d’un voyage au Maroc, je suis tombé amoureux des Ksars, ces citadelles de terre posées en plein désert. Depuis je les recrée sur mes toiles qui évoluent au fil des ans en s’éloignant toujours un peu plus de la réalité.

Église Notre-Dame. Entrée libre.

cac.portbail1@orange.fr +33 7 81 60 65 30 https://cac-portbail.fr/

